Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще шестерых российских агентов, совершавших поджоги на территории Киевской и Николаевской областей.
Как сообщили в СБУ, злоумышленники действовали по заданию врага, пытаясь уничтожить энергетические объекты и подстанции Укрзализныци, используя легковоспламеняющиеся смеси.
оккупанты завербовали агентов через специально созданные Телеграмм-каналы, предлагая им деньги за сотрудничество. Однако вместо обещанных средств злоумышленники получили подозрения от правоохранителей.
Киевщина :
В столице задержан 33-летний мужчина, который после 10 лет тюремного заключения за кражи пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами. По их задаче он поджег релейный шкаф Укрзализныци, обеспечивающий бесперебойное движение поездов в Киеве.
Еще один задержанный — 29-летний житель Борисполя, сжигавший другой релейный шкаф игроман, пытаясь таким образом покрыть свои долги на тотализаторе.
Николаевщина :
Задержаны четыре несовершеннолетних жителя Первомайского района (15 и 14 лет), которые подожгли электроподстанцию, поставляющую электричество в значительную часть района.
В ходе обысков у фигурантов обнаружили одежду, легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности.
Все задержанные получили подозрения по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения). Злоумышленникам, в том числе несовершеннолетним, грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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