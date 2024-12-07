оккупанты завербовали агентов через специально созданные Телеграмм-каналы, предлагая им деньги за сотрудничество.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще шестерых российских агентов, совершавших поджоги на территории Киевской и Николаевской областей.

Как сообщили в СБУ, злоумышленники действовали по заданию врага, пытаясь уничтожить энергетические объекты и подстанции Укрзализныци, используя легковоспламеняющиеся смеси.

оккупанты завербовали агентов через специально созданные Телеграмм-каналы, предлагая им деньги за сотрудничество. Однако вместо обещанных средств злоумышленники получили подозрения от правоохранителей.

Киевщина :

В столице задержан 33-летний мужчина, который после 10 лет тюремного заключения за кражи пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами. По их задаче он поджег релейный шкаф Укрзализныци, обеспечивающий бесперебойное движение поездов в Киеве.

Еще один задержанный — 29-летний житель Борисполя, сжигавший другой релейный шкаф игроман, пытаясь таким образом покрыть свои долги на тотализаторе.

Николаевщина :

Задержаны четыре несовершеннолетних жителя Первомайского района (15 и 14 лет), которые подожгли электроподстанцию, поставляющую электричество в значительную часть района.

В ходе обысков у фигурантов обнаружили одежду, легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности.

Все задержанные получили подозрения по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения). Злоумышленникам, в том числе несовершеннолетним, грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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