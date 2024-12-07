Для улучшения демографической ситуации в 2023 году был принят законопроект, предусматривающий государственное финансирование сохранения репродуктивных клеток военнослужащих.

За два года полномасштабной войны численность населения Украины уменьшилась более чем на шесть миллионов человек и если в 2022 году в стране проживало 42 миллиона человек, то на 2024 год их количество сократилось до 35,8 миллионов.

Об этом отметил Уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 3 декабря.

Прогнозы по сокращению населения

По оценкам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, если демографические потери будут продолжаться такими же темпами, то к 2051 году численность населения может уменьшиться до 25,2 млн. человек.

Пути решения демографического кризиса

Для улучшения демографической ситуации в 2023 году был принят законопроект, предусматривающий государственное финансирование сохранения репродуктивных клеток военнослужащих, которые получили ранения, влияющие на репродуктивную функцию. что является нарушением статьи 16 Конституции Украины о сохранении генофонда нации.

"Для решения этого вопроса я как Уполномоченный ВР Украины по правам человека предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток. В Госбюджете на 2025 год эти предложения учтены", — говорит Лубинец.

Также в 2024 впервые в рамках программы медицинских гарантий начали лечить бесплодие с помощью репродуктивных технологий. Было заключено 20 договоров с медицинскими учреждениями, услугами которых воспользовались 1080 человек. На эту программу было выделено 106,5 миллионов гривен.

Лубинец отметил важность повышения осведомленности граждан о государственных медицинских гарантиях и совершенствовании законодательства в сфере репродуктивного здоровья. «Вопрос сохранения генофонда и репродуктивного здоровья украинцев критичен и должен стать одним из ключевых приоритетов государственной политики», — подытожил омбудсмен.

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