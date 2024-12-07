Сын клиентки Ощадбанка поделился историей, когда заблокировали карточку его матери после пополнения мобильного счета в 500 гривен.

Клиенты государственного "Ощадбанка" сталкиваются с проблемами доступа к своим счетам, что может быть вызвано разными факторами.

О такой ситуации сообщает портал "Минфин", где пользователи могут обращаться к представителям банка за разъяснениями.

В частности, сын клиентки Ощадбанка поделился историей, когда заблокировали карточку его матери после пополнения мобильного счета в 500 гривен. Это пополнение происходило регулярно, без проблем, однако на этот раз карта Ощадбанка была заблокирована из-за "подозрительной операции".

Клиентка Ощадбанка, которая является инвалидом второй группы, не может самостоятельно передвигаться, поэтому возникли дополнительные трудности. При обращении к поддержке банка с просьбой объяснить ситуацию клиент получил отказ и вопрос о снятии блокировки остался без ответа.

На портале отметили, что одной из возможных причин блокирования является требование Пенсионного фонда Украины о верификации личности клиентов, в частности, внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года.

Для продления доступа к счету Ощадбанка необходимо пройти эту процедуру хотя бы раз в полгода – онлайн или офлайн. Если верификацию не пройти, счет будет заблокирован до подтверждения банка.

Также существуют и другие основания для блокирования счетов, в частности, неуплата задолженности, кредита, алиментов, налогов, а также решение об аресте счета по исполнительному производству или в пределах уголовных расследований в соответствии с законодательством Украины.

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