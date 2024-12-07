Если мошенники получили доступ к карте или данным, она будет заблокирована, чтобы сохранить средства.

В ПриватБанке дали важные рекомендации по тому, как быстро сообщить о мошенниках через приложение "Приват24" и вернуть украденные средства.

Как сообщается на портале "Минфин", одна из клиенток ПриватБанка описала ситуацию, когда с ее счета было незаконно списано 100 тысяч гривен.

Клиентка ПриватБанка утверждает, что не передавала свои данные мошенникам и не совершала покупок онлайн.

"Свои данные не передавала мошенникам и не совершала покупки в интернете. На обращение в банк получила стандартный ответ. О реструктуризации кредитного счета даже не хотят слушать. Хотелось бы понимать, о какой безопасности банка идет речь, если счета были заблокированы, когда мошенники сняли уже все средства?" – отметила клиентка ПриватБанка в своем сообщении.

ПриватБанк отреагировал на это обращение, подчеркнув, что постоянно усовершенствует свои системы защиты от мошенничества, применяя современные методы сохранения персональных данных и конфиденциальности операций. В банке также отметили, что соответствующие службы работают над расследованием ситуации и анализом обстоятельств инцидента.

Однако вопросы расследования мошенничества, поиск и задержание преступников находятся в компетенции правоохранительных органов, а банк может только содействовать в этом процессе.

Чтобы оперативно сообщить о мошенничестве через Приват24, следует выполнить несколько простых шагов:

В правом верхнем углу приложения найти пункт "Коммуникации" (иконка в виде наушников). В разделе "Сообщить о мошенничестве" выбрать подходящую ситуацию. В случае фишинговой ссылки вставить его или, если речь идет о незаконном списании, указать период и карту, с которой были сняты средства.

Узнать результат обработки заявки можно в том же разделе, в пункте "Заявки".

Если мошенники получили доступ к карточке или данным, она будет заблокирована для сохранения средств. Остаток денег переведут на другую карту. Также можно произвести перевыпуск карты в любом отделении банка или через приложение.

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