Материалы дела переданы в суд – злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины разоблачила организатора «схем уклонявшихся», который сотрудничал с ФСБ России.

Подробности раскрыла пресс-служба СБУ .

Контрразведка СБУ задержала мужчину в августе этого года, когда пытался переплыть реку Днепр на участке границы с Беларусью, планируя добраться до россии. В ходе следствия выяснилось, что задержанный имел связи с представителями вражеской спецслужбы, активно препятствовал мобилизации в Украине и после побега в РФ планировал участвовать во враждебных информационно-психологических операциях.

Как стало известно, подозреваемым оказался 52-летний житель Житомирской области, бывший член запрещенной партии «Государство», завербованный российскими спецслужбами. По их указанию он администрировал существующие и создавал новые телеграммы-каналы, на которых предоставлял подробные инструкции для уклоняющихся, желавших избежать мобилизации.

В частности, он предлагал незаконные маршруты для побега в россию, выбирая пути, которые обходили контрольные пункты. Для этого агент производил разведку на участках границы, обозначал их на картах и ​​передавал информацию своим «клиентам».

После того, как он планировал перебраться в Россию, фигурант намеревался участвовать в пропагандистских кампаниях ФСБ, дискредитируя украинские государственные институты через российские СМИ.

На основе новых доказательств подрывной деятельности СБУ объявила ему подозрение в государственной измене (ст. 111 УК Украины). Материалы дела переданы в суд. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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