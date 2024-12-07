По состоянию на начало декабря потребительская инфляция составила 9,7% – инфляция в Украине в 2025 году превысит нынешние показатели.

В Национальном банке Украины озвучили прогноз уровня инфляции на ближайшие годы - стали известны причины инфляции.

Как сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, инфляция в Украине в 2025 году превысит нынешние показатели.

По состоянию на начало декабря потребительская инфляция составила 9,7%.

"Вероятно, инфляция будет даже больше, чем прогнозируемо - более 10%, но ожидаем уменьшение до 7% в следующем году и достижение цели в 5% к 2026 году", - отметил Николайчук.

Причинами высокой инфляции он назвал низкий урожай, что повлияло на цены на продукты, энергетические проблемы и рост заработной платы.

Замглавы НБУ также отметил, что у правительства Украины нет большой уверенности в возможностях Нацбанка снизить инфляцию и высокие прогнозы на следующие годы. Он также подчеркнул, что повышенная инфляция в этом году стала неожиданностью даже НБУ.

Что касается экономического роста, Николайчук подтвердил, что прогнозы роста экономики Украины на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году остаются в силе, учитывая результаты предстоящих выборов в США.

Напомним, согласно прогнозам независимых финансовых экспертов, девальвация гривны в 2025 году не превысит темпы 2024-го, а валютный рынок будет оставаться достаточно стабильным. По их мнению, важная причина этого — значительная международная финансовая помощь, которую Украина будет получать от партнеров — почти 40 млрд долларов.

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