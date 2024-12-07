В Украине вступил в силу новый законопроект, направленный на борьбу с незаконной вырубкой лесов – за нарушение украинцам выписывают весомые штрафы.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады. Украинцев предупредили, могут ли оштрафовать за заготовку дров из растущих на собственных земельных участках деревьев.

деревья

Штрафы налагаются только в том случае, если общая стоимость незаконно заготовленных дров превышает 30 тысяч гривен. В таких случаях предусмотрен штраф от 510 до 1020 гривен.

В то же время, вырубка деревьев на частных земельных участках не является нарушением закона, если она осуществляется с согласия собственника. Согласно постановлению Кабинета Министров, владельцы земель могут вырубать деревья на своем участке без необходимости получать дополнительные разрешения.

Однако есть проблема с доказательством происхождения дров. Контролирующие органы не имеют четких механизмов для определения, были ли деревья заготовлены на частном участке или с нарушением законодательства. Это создает юридическую неопределенность в этих случаях.

дрова

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют:

  • Сохранять документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
  • В случае вопросов от контролирующих органов консультироваться с юристом.
  • Следить за изменениями в законодательстве, чтобы быть в курсе своих прав.

Заготовка дров для личных нужд на собственной земле остается законной, если соблюдать действующие правила.

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