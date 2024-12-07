В Украине вступил в силу новый законопроект, направленный на борьбу с незаконной вырубкой лесов – за нарушение украинцам выписывают весомые штрафы.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады. Украинцев предупредили, могут ли оштрафовать за заготовку дров из растущих на собственных земельных участках деревьев.

Штрафы налагаются только в том случае, если общая стоимость незаконно заготовленных дров превышает 30 тысяч гривен. В таких случаях предусмотрен штраф от 510 до 1020 гривен.

В то же время, вырубка деревьев на частных земельных участках не является нарушением закона, если она осуществляется с согласия собственника. Согласно постановлению Кабинета Министров, владельцы земель могут вырубать деревья на своем участке без необходимости получать дополнительные разрешения.

Однако есть проблема с доказательством происхождения дров. Контролирующие органы не имеют четких механизмов для определения, были ли деревья заготовлены на частном участке или с нарушением законодательства. Это создает юридическую неопределенность в этих случаях.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют:

Сохранять документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.

В случае вопросов от контролирующих органов консультироваться с юристом.

Следить за изменениями в законодательстве, чтобы быть в курсе своих прав.

Заготовка дров для личных нужд на собственной земле остается законной, если соблюдать действующие правила.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.