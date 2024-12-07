Цены на белокочанную капусту в Украине в этом году снова шокируют покупателей.

По данным аналитиков, стоимость этого овоща в среднем уже в 2,7 раза выше, чем год назад.

Как сообщает проект EastFruit, на этой неделе цены на капусту начали снова повышаться, причем удорожание касается именно продукции высокого качества.

Эксперты говорят, что в условиях ограниченного предложения поставщики качественной капусты получили возможность повысить отпускные цены.

Что стоит за столь резким удорожанием? Одной из главных причин значительное уменьшение предложения капусты на рынке. Многие фермеры, ожидая дальнейшего роста цен, не спешат с продажами, держа товар в резерве. Это приводит к дефициту овоща и соответственно увеличивает его цена. В настоящее время цены на белокочанную капусту колеблются в пределах 20-27 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партии, что на 11% дороже по сравнению с прошлой неделей.

Что касается супермаркетов, то цены на капусту значительно варьируются. В Auchan овощи можно приобрести за 30,50 гривен за килограмм, у АТБ – за 31,89 гривны, а в Сильпо цены стартуют от 35,90 гривен за килограмм.

По мнению экспертов, этот тренд роста цен, вероятно, продолжится в ближайшие недели из-за отсутствия достаточного количества капусты на рынке и спроса на качественную продукцию.

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