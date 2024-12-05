У кінці листопада – на початку грудня 2024 року українці помітили помітне зростання цін на крупи.

Вартість популярних продуктів, таких як гречка та рис, знову піднялася на фоні загальної економічної ситуації в країні.

Про це пише 24 канал. Зокрема, ціна на гречку зросла з 31,29 грн за кілограм до 33,02 грн за кілограм. Такий стрибок цін зафіксували у популярних магазинах. Наприклад, у мережі Metro гречка коштує 31,90 грн за кілограм, у Novus — 32,29 грн, у Auchan — 27,90 грн, а у Megamarket ціна досягла 40,00 грн за кілограм. Як видно, ціни варіюються в залежності від торгової мережі, але в цілому спостерігається зростання.

Не менш цікава ситуація з рисом. Пропарений рис подорожчав з 67,25 грн до 72,85 грн за кілограм. При цьому ціна круглого рису залишилася стабільною — 69,47 грн, а ось довгий рис став дешевшим на кілька копійок і коштує 58,20 грн за кілограм.

Підвищення вартості круп є наслідком різних економічних факторів, зокрема, зростання вартості енергоресурсів, логістичних витрат і загальноекономічної нестабільності.

Раніше Politeka також писала, шо в Україні помітно подорожчали тепличні огірки, і однією з основних причин є зниження обсягів імпортної продукції на ринку. Виробники овочів наразі продають продукцію на 33% дорожче, ніж рік тому, і є ймовірність, що ціни залишаться високими найближчим часом.

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