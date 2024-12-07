Он подчеркнул, что в военных комиссиях человек часто оказывается с состоянием, когда больше не способен "вываривать", и мотивация уже на низком уровне.

Проблема СЗЧ (самовольное оставление части) широко обсуждается, но до сих пор не имеет должного решения - военно-врачебная комиссия (ВЛК) не признает диагнозов "выгорел" или "устал".

Об этом рассказал Украинской правде главный сержант горно-штурмового подразделения 128 ОГШБр Игр с позывным Козаком.

Как отмечает Козак, есть случаи, когда убегает "аватар" (любитель алкоголя), и его за еще и благодарят.

"Но есть и те, кто годами служили в пехоте, участвовали в штурмах, получили ранения и контузии, а теперь просто выгорели. Однако в военно-врачебных комиссиях такого диагноза, как "выгорел", нет", - отметил Козак.

Он подчеркнул, что в военных комиссиях человек часто оказывается с состоянием, когда больше не способен "вываривать", и мотивация уже на низком уровне.

"У ВЛК нет такого диагноза - "выгорел". Руки-ноги на месте? Значит, здоров - вперед! Тогда человек идет в СЗЧ, потому что больше не "вываривает". Лично я не могу его осудить. Люди уж очень устали, мотивация за 10-балльной шкалой максимум на тройку. А посмотрите, кто приходит, кого мобилизуют с этой. "бусификацией"", - сказал он.

Козак также добавил, что не пьет с 2014 года, но признает, что в армии есть злоупотребляющие алкоголем люди). Отношение к ним у каждого командира индивидуально. Сам он придерживается сухого закона в своем подразделении, и когда двое бойцов нарушили это правило в его отсутствие, ему пришлось принять строгие меры: один из бойцов перевелся, а другой пошел в СЗЧ.

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