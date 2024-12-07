Украинцы ощутят серьезное подорожание продуктов и повышение налогов уже в декабре 2024 года.

В декабре 2024 года ожидается дальнейшее повышение цен на продукты питания, также придется подготовиться к увеличению налоговых обязательств.

Украинцам сообщили, что изменится для украинцев в декабре.

Цены на продукты:

Прогнозируется, что в декабре цены на овощи могут вырасти до 15%, а на фрукты – до 10%. Например, стоимость белокочанной капусты может достичь 33 гривен, репчатого лука – 20 гривен, а картофеля – 37 гривен. Цены на импортируемые фрукты будут оставаться высокими: апельсины могут стоить до 85 гривен за килограмм, лимоны – 65 гривен, мандарины – 80 гривен, а бананы – до 60 гривен.

Цены на мясо традиционно повышаются в канун Нового года, и в декабре цена мясных продуктов может вырасти на 9%. Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий также продолжит расти с ожидаемым повышением на 3-5%.

Налоги:

Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводится военный сбор, который составит 10% минимальной заработной платы (по состоянию на первое число месяца). В настоящее время минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому эти категории ФЛП обязаны платить 800 гривен в месяц.

Для предпринимателей III группы на упрощенке установлен военный сбор в размере 1% от доходов по итогам первого квартала 2025 года. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года.

Цены на горючее:

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что из-за снижения цен на нефтепродукты на европейском рынке операторы рынка имеют подушку безопасности, что позволяет избежать повышения цен на топливо.

"Операторы рынка имеют очень в подушку безопасности. Она образовалась из-за существенного снижения цен на нефтепродукты на европейском рынке, где розничные операторы закупают 85% реализуемого. И это снижение, оно существенно превысило, ну есть величина цены. Она существенно превышает рост акцизов ", – сообщил он.

Курс валют:

Банкир Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке существует много факторов, которые могут изменить прогнозы в любую сторону. Однако в декабре маловероятно возникнут резкие изменения или колебания курса гривны. По его словам, курс доллара, вероятно, удержится на уровне 42,1 грн.

"Конечно, все озвученные факторы могут влиять на рынок главным образом в куче, а не отдельно. Однако, учитывая ситуацию в течение года, можно предположить, что курсам валют удастся избежать "рывков" к ожидаемому показателю в 42,1 гривны за доллар", – утверждает Лесной.

Источник: 24 Канал.

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