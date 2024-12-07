Злоумышленники находятся под стражей, и им грозит до 10 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых приспешников российских спецслужб, которые осуществляли поджоги в Киевской и Тернопольской областях.

Подробности раскрыли в СБУ. Злоумышленники, среди которых рецидивисты и безработные, искали «легкий заработок» через телеграмм-каналы, где получали заказы от врага.

Их цель заключалась в уничтожении военной техники и административных зданий с помощью воспламеняющихся смесей.

В Киевской области : Правоохранители задержали 24-летнего жителя столицы, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю, разбой и мошенничество. После выхода на свободу он согласился выполнить «тестовую» задачу от российских кураторов – поджечь внедорожник ВСУ. Уже после исполнения этого преступления его задержали.

Также были задержаны двое фигурантов в Фастовском районе, арендовавших квартиру. Они подожгли вернувшийся с передовой служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ и зафиксировали преступление на видео, которое прислали своему российскому куратору. Один из них имел судимость за разбой.

В Тернопольской области : Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 20 и 23 года, которые пытались поджечь административное здание сельского совета вблизи областного центра. Сначала они разбили окно в здании, а затем подожгли помещение с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Злоумышленники находятся под стражей, и им грозит до 10 лет лишения свободы.

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