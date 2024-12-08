Магнитные бури с 9 по 15 декабря 2024 года, специалисты опубликовали календарь по дням с прогнозом интенсивности.
На сайте официального американского метеорологического центра NOAA, предупреждают о магнитных бурях.
Календарь магнитных бурь на неделе с 9 по 15 декабря поможет узнать, когда прогнозируются сильнейшие возмущения.
Чаще всего для оценки силы геомагнитных бурь используют индекс K, который варьируется от 0 до 9:
K = 0-2 – спокойное магнитное поле;
K = 3 – слабые возмущения;
K = 4 – умеренная геомагнитная буря;
K = 5-6 – сильные бури;
K = 7-9 – экстремальные бури.
С 9 по 15 декабря 2024 года ожидаются несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут вызвать магнитные бури разной интенсивности.
Метеозависимые люди могут заметить изменения в самочувствии в эти дни.
Календарь магнитных бур на неделю с 9 по 15 декабря:
10 декабря – умеренная буря с К-индексом 4;
11 декабря – умеренная буря с К-индексом 4;
12 декабря - умеренная буря с К-индексом 4;
13 декабря – умеренная буря с К-индексом 4;
14 декабря – слабая буря с К-индексом 3.
Чтобы избежать негативных последствий метеозависимым нужно обратить внимание на качество своего питания, а также грамотное чередование работы и отдыха.
С 9 по 15 декабря необходимо укреплять сосуды, принимать контрастный душ, обливать холодной водой, не пренебрегать прогулками и физическими упражнениями на свежем воздухе.
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