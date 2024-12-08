Погода в Украине на этой неделе с 9 по 15 декабря приготовила для украинцев относительную стабильность.

Погода в Украине с 9 по 15 декабря будет близка к норме, но по словас синоптика, в этот период в Украину ожидаются осадки.

О погода не неделе с 9 по 15 декабря рассказала синоптик Наталья Птуха.

Как сообщила синоптик, вторая декада декабря по температурным показателям также будет близка к норме, Украину ожидаются осадки осадки.

"Уж более не антициклонный характер погоды будет, в Украину зайдут атмосферные фронты с запада. Они в основном и будут определять погоду. То есть с 8 по 15 декабря будут больше поступления атмосферных фронтов с северо-запада..., – прогнозирует синоптик.

Также синоптик сообщила, что в первой и второй декаде декабря 2024 года сильных морозов в Украине не будет, темпратура опустится до -6.

Источник: fakty.

К слову, метеорологи прогнозируют, что зима не будет очень морозной, хотя в отдельные дни температура может опускаться до -10 градусов и ниже.

Синоптики прогнозируют, что положительной новостью является то, что после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день станет постепенно увеличиваться.

21 декабря Солнце находится самое низкое над горизонтом, что делает этот день самым коротким, а ночь – самой длинной.

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