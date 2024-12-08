Если учитывать лунный календарь, то в благоприятные дни волосы будут здоровыми, блестящими, их сила увеличится, и они будут расти очень быстро.

Для каждого месяца существует свой лунный календарь — смотрите, какие дни будут благоприятными для ухода, стрижки волос с 9 по 15 декабря.

Сила волос во многом зависит не только от регулярности ухода, но и от времени, когда мы приходим в парикмахерскую и просим мастера сделать стрижку.

Лунный календарь стрижек на неделю, какие дни с 9 по 15 декабря 2024 года самые благоприятные:

11 декабря, среда: Луна в знаке Тельца - хорошо подходит.

Луна в Тельце считается одним из самых благоприятных времен для посещения парикмахерской. Волосы растут хорошо, наливаются силой, меньше секутся после прически.

12 декабря - Один из самых неблагоприятных лунных дней, так как стрижка принесет неприятности, травмы, ситуации, опасные для жизни.

13 декабря, пятница - благоприятный день.

Несмотря на число 13, это очень хороший лунный день, стрижка в который будет удачной, она освежит внешний вид, подарит красоту и счастье.

Пятница — день Венеры. Если вы ищете новых знакомств с мужчинами, или вам нужны новые знакомства (которые, к тому же, могут сильно повлиять на вашу судьбу) — стригитесь в пятницу.

Но если все в порядке, то ничего не меняйте. В противном случае стрижка в этот день может лишить вас внутреннего равновесия. И не стригитесь, если вы родились во вторник.

День недели суббота, 14 декабря - день Сатурна. Очень благоприятный день для стрижки, укрепляет волосы, повышает благосостояние и положительно влияет на судьбу в целом, уменьшает негативное влияние рода, если таковое имеется. Но не стоит стричься в субботу, если вы родились в воскресенье.

15 декабря - плохо. Стрижка негативно скажется на психическом состоянии человека, вероятно повышение давления, появление головных болей и непонятных страхов.

Источник: moonhoroscope.

Читайте также:

Гадания в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.

Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.

Графики отключений света теперь складываются по-новому: украинцам разъяснили, что изменилось.