Процедура возврата средств может занять от 5 до 30 дней и более в зависимости от сложности каждого случая.

В ПриватБанке рассказали, как минимизировать риски потери денег при использовании банкоматов.

Информация по этому поводу опубликована на портале "Минфин", где можно проконсультироваться с представителями финансовых учреждений.

Одна из клиентов ПриватБанка из Одессы обратилась в службу поддержки после того, как банкомат не выдал ей деньги при попытке снять средства с карты другого банка. Она отметила, что деньги были списаны, но банкомат не выдал их, а горячая линия посоветовала обратиться в банк карточки, что вызвало раздражение женщины.

В ответ ПриватБанк извинился за остановку и объяснил, что такой порядок действий регулируется правилами Международной платежной системы. будет подтверждено, что средства возвращаются в установленном сроке.

В ПриватБанке также добавили, что банкоматы инкассируются не реже раза в неделю, но процедура возврата средств может занять от 5 до 30 дней и более, в зависимости от сложности каждого случая. Максимальный срок возврата – до 180 суток.

Чтобы снизить риск потери средств, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Избегать использования незнакомых банкоматов;

Использовать банкоматы своего банка;

Зимой не снимать денежные средства в банкоматах на улицах, лучше обратиться к терминалам в отделениях;

Не снимайте большие суммы за один раз.

Также стоит обратить внимание на возможность снятия средств без карты, что позволяет снизить риск трудностей в банкомате.

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