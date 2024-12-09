После того, как ему отдали телефон, мужчина заменил его муляжем и отказался от получения товара и его оплаты.

В Харьковской области судили мошенника, который украл телефон, заменив его муляжем.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Человек заказал мобильный телефон через платформу OLX и указал не свои данные, а при получении товара подменил оригинальное устройство на подготовленный макет.

Согласно приговору суда, в декабре 2023 года житель Полтавщины заказал Iphone 13 Pro стоимостью 25 000 гривен с наложенным платежом на отделении "Укрпочты". При получении товара он предъявил чужой паспорт в приложении "Действие". После того, как ему отдали телефон, мужчина заменил его муляжем и отказался от получения товара и его оплаты.

Обвиняемый признал свою вину и получил наказание в форме шести с половиной лет лишения свободы. Кроме того, с него взыскали 25 тысяч гривен материального ущерба.

Также Politeka писала о том, что со 2 декабря в Украине начались проверки лесных массивов и точек продаж новогодних елок - за нарушение может ожидать украинцев довольно большой штраф.

Совместно с полицией, лесной охраной и другими службами усиленно контролируют законность заготовки хвойных деревьев в канун новогодних праздников.

При покупке елки важно проверить наличие электронного чипа со штрих-кодом на срезе дерева, что подтверждает его легальность.

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