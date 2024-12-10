Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 11 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп на 11 декабря на одной карте Таро вашему знаку зодиака, читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 11 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

Итак, Овен, ты совершил ошибку, когда подумал, что этот человек — твой единственный. Теперь ты уже в отношениях, но понимаешь, что им пора заканчиваться.

Отпускать никогда не бывает легко, а расставания всегда трудны. Но лучше сделать это раньше, чем позже, чтобы ваше следующее приключение в любви могло начаться.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Мечей

Вы все еще восстанавливаетесь после разочарования, которое вы глубоко пережили. И это нелегкая задача, когда вы пытаетесь вернуть свое сердце к целостности.

Это займет немного времени, поэтому не ожидайте от себя большего, чем разумно. Вместо этого дайте себе пространство, необходимое для исцеления.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Вы наконец достигли предела своих возможностей и больше не желаете бороться.

Итак, вы просто отойдете от токсичного поведения и позволите людям покончить с собой. Зачем вам вообще там находиться и наблюдать, верно, Близнецы?

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая

Не борись с тем, что чувствуешь сейчас, Рак. Тебе нужно владеть своими эмоциями. Они существуют не просто так.

Все, что вам нужно сделать, это спросить свою интуицию, что она пытается вам показать, чтобы помочь вам узнать, что пытается сказать ваше сердце.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Девятка Мечей

Иногда токсичные люди показывают, кто они, и вы понимаете, что они никогда не изменятся. Так что этот человек, которого вы впустили в свою жизнь, на самом деле не тот, кем он изначально себя показал, и это грустно.

Это может быть трудно принять, но реальность такова, что для вас оставаться друзьями слишком рискованно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Жизнь в последнее время немного хаотична, но это не то, с чем ты не можешь справиться. Тебе нужно расставить приоритеты.

Внедрите некоторые системы, чтобы даже среди всего этого хаоса вы могли достичь своих целей.

Что-то пойдет гладко, а то, что не получится, вы сможете доделать позже.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Доверяйте себе. Иногда трудно прислушиваться к своему внутреннему голосу, потому что неуверенность в себе может его пересилить.

Однако вы знаете, что всякий раз, когда вы слушаете свою интуицию, она всегда оказывается права. Так что поддайтесь и позвольте своей интуиции раскрыть вам мудрость, в которой вы нуждаетесь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Императрица

Окружите себя красивыми вещами, которые напоминают вам о хороших вещах в жизни. Вам нужно оставаться открытыми и выразительными.

Не позволяйте негативным мыслям или энергии лишить вас блеска.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Приятно осознавать, что ты наконец перешел мост от искушения к силе. Ты уже не тот, кем был когда-то.

Вы можете предвидеть события до того, как они произойдут, и избегать проблем до того, как они заставят вас вернуться к старым шаблонам.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Семерка Мечей

Это время для вас, чтобы успокоиться и позволить себе учиться и расти. Возможно, займитесь глубоким изучением чего-то интересного для вас.

Читайте. Смотрите шоу. Проводите время в тишине, чтобы вы могли усвоить информацию, которой вы недавно подверглись.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Что-то может пойти не так, как вы думали. В результате закон может показаться несправедливым и нечестным по отношению к хорошим людям.

Может показаться, что люди не получают того, чего заслуживают. Однако не вам судить. Карма часто имеет свойство все улаживать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Император, перевернутая

Сейчас не время проявлять пассивную агрессию или настойчивость.

Вместо этого проявите любезность и дайте человеку немного свободы действий, даже если вы считаете, что он этого не заслуживает.

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