Представитель Ощадбанка ответил на комментарий клиентки, отметив, что банк действует в соответствии с утвержденными правилами.

Ощадбанк объяснил, сколько стоит услуга блокировки и разблокировки карты, поскольку не все клиенты были проинформированы о платности этой услуги.

Об этом банк сообщил на своей странице в Facebook.

Как указано в одном из сообщений, клиентка заблокировала свою карту через мобильное приложение "Ощад24". Когда она решила разблокировать карту Ощадбанка, с ее счета было списано 30 гривен.

"По определенным причинам заблокировала карту в приложении. Когда разблокировала, сняли за это 30 гривен. Я бы тоже не прочь так деньги зарабатывать", — поделилась женщина.

Представитель Ощадбанка ответил на этот комментарий, отметив, что банк действует в соответствии с утвержденными правилами. Все тарифы публично доступны на сайте банка.

"Комиссия за разблокирование карты является частью тарифов банка, с которыми можно ознакомиться на сайте банка", - говорится в официальном ответе Ощадбанка.

Согласно информации на сайте Ощадбанка, с 1 апреля 2024 года за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт взимается плата за блокирование карт. Единственным исключением является бесплатная блокировка виртуальной карты при определенных условиях.

Вот актуальные тарифы по тарифному пакету "Моя карта":

Блокировка карт (включая виртуальные карты) по инициативе клиента через контакт-центр Ощад24/7 (IVR, чат-бот или оператор) или по инициативе банка – бесплатно;

Разблокировка карты, заблокированной по инициативе клиента (кроме блокировки через WEB-/Mobile-банкинг) — 30 грн;

Разблокировка карты (включая виртуальные карты), заблокированной по инициативе клиента через WEB-/Mobile-банкинг — 20 грн.

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