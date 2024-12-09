Позже ему сообщили, что блокировка связана с "ситуацией в стране", и проблема не касается конкретно его карты.

Государственный банк " ПриватБанк" раскрыл причины ограничения или блокировки кредитного лимита - максимальной суммы, доступной для клиентов по кредитным картам.

Соответствующая информация обнародована на портале Минфин, где украинцы оставляют свои отзывы о деятельности банка.

Случай с блокировкой кредитного лимита

Один из клиентов сообщил, что его кредитный лимит был полностью заблокирован. По его словам, он регулярно пользовался картой, всегда своевременно погашал задолженность и пополнял счет.

Обратившись в банк для уточнения причин блокирования и сроков восстановления доступа к кредиту, он получил размытый ответ. Позже ему сообщили, что блокировка связана с "ситуацией в стране", и проблема не касается конкретно его карты. Однако, по словам клиента, у его знакомых, проживающих в том же регионе, таких трудностей нет.

«ПриватБанк заблокировал кредитный лимит без уведомления или какого-либо уведомления. На вопрос о причинах и сроках обновления дают стандартные фразы: «Ожидайте смс». Почему не предупреждать заранее? Или хотя бы указать, на какой срок это блокирование – месяц, два, год?” – пишет клиент.

Почему банк может ограничить кредитный лимит

Представители "ПриватБанка" объяснили, что решения по предоставлению или изменению кредитного лимита принимаются с учетом ряда факторов. Автоматизированная система проверяет уровень платежеспособности и надежности клиента. Среди ключевых критериев:

наличие кредитов в других учреждениях;

просроченные платежи;

регулярность получения заработной платы;

активность использования карты.

«Рекомендуем и дальше активно пользоваться картой. Это шанс получить кредитный предел в будущем. Если для этого потребуются документы о вашем доходе, мы сообщим вам через Приват24», — отметили в банке.

Как избежать блокировки кредитного лимита

Специалисты банка предоставили советы по сохранению доступа к кредитному лимиту:

Чистая кредитная история играет ключевую роль в правах на кредиты и может способствовать повышению лимита.

Достаточный уровень доходов . Чем выше доходы, тем больше шансов получить более высокий лимит.

Социальный статус . Для студентов и лиц без постоянной работы могут действовать ограничения.

Отсутствие других активных кредитов . Их наличие может повлиять на размер доступного лимита.

Следуя этим рекомендациям, клиенты могут повысить вероятность сохранности или увеличить свой кредитный лимит.

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