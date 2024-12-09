Государственный банк " ПриватБанк" раскрыл причины ограничения или блокировки кредитного лимита - максимальной суммы, доступной для клиентов по кредитным картам.
Соответствующая информация обнародована на портале Минфин, где украинцы оставляют свои отзывы о деятельности банка.
Случай с блокировкой кредитного лимита
Один из клиентов сообщил, что его кредитный лимит был полностью заблокирован. По его словам, он регулярно пользовался картой, всегда своевременно погашал задолженность и пополнял счет.
Обратившись в банк для уточнения причин блокирования и сроков восстановления доступа к кредиту, он получил размытый ответ. Позже ему сообщили, что блокировка связана с "ситуацией в стране", и проблема не касается конкретно его карты. Однако, по словам клиента, у его знакомых, проживающих в том же регионе, таких трудностей нет.
«ПриватБанк заблокировал кредитный лимит без уведомления или какого-либо уведомления. На вопрос о причинах и сроках обновления дают стандартные фразы: «Ожидайте смс». Почему не предупреждать заранее? Или хотя бы указать, на какой срок это блокирование – месяц, два, год?” – пишет клиент.
Почему банк может ограничить кредитный лимит
Представители "ПриватБанка" объяснили, что решения по предоставлению или изменению кредитного лимита принимаются с учетом ряда факторов. Автоматизированная система проверяет уровень платежеспособности и надежности клиента. Среди ключевых критериев:
наличие кредитов в других учреждениях;
просроченные платежи;
регулярность получения заработной платы;
активность использования карты.
«Рекомендуем и дальше активно пользоваться картой. Это шанс получить кредитный предел в будущем. Если для этого потребуются документы о вашем доходе, мы сообщим вам через Приват24», — отметили в банке.
Как избежать блокировки кредитного лимита
Специалисты банка предоставили советы по сохранению доступа к кредитному лимиту:
Чистая кредитная история играет ключевую роль в правах на кредиты и может способствовать повышению лимита.
Достаточный уровень доходов . Чем выше доходы, тем больше шансов получить более высокий лимит.
Социальный статус . Для студентов и лиц без постоянной работы могут действовать ограничения.
Отсутствие других активных кредитов . Их наличие может повлиять на размер доступного лимита.
Следуя этим рекомендациям, клиенты могут повысить вероятность сохранности или увеличить свой кредитный лимит.
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