Для компенсации этого роста компания «Киевстар» обещает увеличить наполнение тарифов, а также добавить новые бонусы.

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении стоимости своих тарифов в среднем на 25% – причем тарифы во время войны повышают не впервые.

О запланированном повышении рассказали в самом операторе .

Для компенсации этого роста компания «Киевстар» обещает увеличить наполнение тарифов, а также добавить новые бонусы. В частности, 20 декабря будет изменена стоимость части тарифов для предоплаты.

С 1 января 2025 года будут пересмотрены тарифы для бизнес-клиентов Киевстар.

"В обновленных тарифах мы предложим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети, а также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим. В то же время, для бизнес-клиентов некоторые тарифы изменят свое название и наполнение. При этом для корпоративных абонентов становятся доступными Суперсили Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить. Персональный интернет", - отметили в компании Киевстар.

Кроме того, оператор Киевстар не стал подробно раскрывать все изменения, но пообещал предупредить абонентов, у которых произойдут изменения в тарифах, по крайней мере, за 7 дней через SMS. Для координаторов сообщение будет отправлено по e-mail.

Узнать больше об обновлениях в Киевстар можно будет по бесплатному номеру 477*9 или в мобильном приложении "Мой Киевстар".

В рамках повышения стоимости тарифов оператор также увеличит их наполнение, в частности:

добавит минуты для звонков в другие сети;

увеличит объем мобильного Интернета;

позволит подключать дополнительные безлимитные услуги.

В то же время "Киевстар" периодически унифицирует тарифные планы, закрывая их для новых подключений. Как пояснили в компании, это делается для оптимизации обслуживания и повышения эффективности сделок.

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