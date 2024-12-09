Ожидается, что размер штрафа составит 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.

В Украине могут начать штрафовать водителей из-за популярного нарушения в зимний период, когда шанс попасть в аварийную ситуацию растет в разы.

Об этом сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции. По его словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Так водителей хотят наказывать за использование летней резины в зимний период. Ожидается, что размер штрафа составит 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.

"Зимняя резина – это уже не вопрос дискуссий, это уже доказанный факт, что это и меньший тормозной путь и большая управляемость автомобилем и меньший риск негативных последствий в виде ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. То есть, это не вопрос надо или не надо. Это вопрос, что нужно. Просто пока это рекомендация, которая прописана в правилах дорожного движения", — пояснил Белошицкий.

Он также отметил, что в настоящее время зимняя резина является лишь рекомендацией в правилах дорожного движения, и хотя техническое состояние автомобиля должно отвечать требованиям, конкретных требований к резине пока нет.

В то же время, он признал, что вероятность введения штрафов в ближайшее время невысока.

Ведь сейчас идет законодательная дискуссия, есть много нюансов и оппонентов этой идеи.

"Нас поддерживает несколько депутатов, но пока вопрос не продвигается, и, вероятно, этой зимой изменений не будет", - добавил он.

Источник: Українські новини.

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