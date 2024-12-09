С начала 2024 года средняя зарплата в государственных учреждениях выросла почти на 20 тысяч гривен – это более чем в 2,5 раза превышает средний уровень заработной платы по стране.
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Таким образом, чиновники в среднем получают около трех средних зарплат по Украине, а в некоторых случаях их доходы превышают даже 100 тысяч. грн.
Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти на октябрь 2024 составляет 57,5 тыс. грн, что является значительным ростом по сравнению с началом года (38,6 тыс. грн). Лидерами среди государственных учреждений по уровню средней зарплаты являются:
- Антимонопольный комитет Украины – 113,7 тыс. грн
- Министерство цифровой трансформации Украины - 88,5 тыс. грн
- Государственное агентство развития туризма Украины - 87,7 тыс. грн
- НКРЭКУ - 83,5 тыс. грн
- Государственная служба финансового мониторинга Украины - 83 тыс. грн
- Государственная аудиторская служба Украины - 81,6 тыс. грн
- Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона - 77 тыс. грн
- Аппарат Верховной Рады Украины – 75,2 тыс. грн
- Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета - 72,6 тыс. грн
- Государственная таможенная служба Украины - 70,3 тыс. грн
Значительно выросли и зарплаты руководителей госорганов. В частности, некоторые руководители получили более 300 тысяч. грн в месяц. Лидером среди них является глава НКРЭКУ, чья зарплата в сентябре выросла на 42 тыс. грн, достигнув 330,7 тыс. грн. грн.
Также заработную плату получают руководители других государственных органов. Например:
- Государственная таможенная служба Украины - 276,7 тыс. грн
- Государственная служба финансового мониторинга Украины - 234,7 тыс. грн
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 232 тыс. грн
- Антимонопольный комитет Украины - 218,4 тыс. грн
- Аппарат Верховной Рады Украины – 201,4 тыс. грн
Несмотря на эти росты, вопрос о целесообразности таких высоких зарплат среди чиновников остается актуальным, в частности из-за сложной финансовой ситуации в стране.
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