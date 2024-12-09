Значительно выросли и зарплаты руководителей госорганов - в частности, некоторые руководители получили более 300 тысяч. грн в месяц.

С начала 2024 года средняя зарплата в государственных учреждениях выросла почти на 20 тысяч гривен – это более чем в 2,5 раза превышает средний уровень заработной платы по стране.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Таким образом, чиновники в среднем получают около трех средних зарплат по Украине, а в некоторых случаях их доходы превышают даже 100 тысяч. грн.

Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти на октябрь 2024 составляет 57,5 ​​тыс. грн, что является значительным ростом по сравнению с началом года (38,6 тыс. грн). Лидерами среди государственных учреждений по уровню средней зарплаты являются:

Антимонопольный комитет Украины – 113,7 тыс. грн

Министерство цифровой трансформации Украины - 88,5 тыс. грн

Государственное агентство развития туризма Украины - 87,7 тыс. грн

НКРЭКУ - 83,5 тыс. грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины - 83 тыс. грн

Государственная аудиторская служба Украины - 81,6 тыс. грн

Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона - 77 тыс. грн

Аппарат Верховной Рады Украины – 75,2 тыс. грн

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета - 72,6 тыс. грн

Государственная таможенная служба Украины - 70,3 тыс. грн

Значительно выросли и зарплаты руководителей госорганов. В частности, некоторые руководители получили более 300 тысяч. грн в месяц. Лидером среди них является глава НКРЭКУ, чья зарплата в сентябре выросла на 42 тыс. грн, достигнув 330,7 тыс. грн. грн.

Также заработную плату получают руководители других государственных органов. Например:

Государственная таможенная служба Украины - 276,7 тыс. грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины - 234,7 тыс. грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 232 тыс. грн

Антимонопольный комитет Украины - 218,4 тыс. грн

Аппарат Верховной Рады Украины – 201,4 тыс. грн

Несмотря на эти росты, вопрос о целесообразности таких высоких зарплат среди чиновников остается актуальным, в частности из-за сложной финансовой ситуации в стране.

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