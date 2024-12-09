Налоговая служба Украины может получить доступ к банковским счетам граждан, являющихся частью обязательств по пути вступления в ЕС.

Доступ налоговой службы к банковским счетам и сейфам граждан может стать реальностью после 2027 года – это одно из обязательных обязательств Украины на пути к вступлению в ЕС.

Об этом сообщила народная депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Такой доступ не имеет отношения к программе "Национальный кэшбек", как пояснила депутат Василевская-Смаглюк.

Однако такая возможность является частью условия договора оферты, которая активируется при использовании программы через приложение "Дія". Настоящий договор дает банкам право получать информацию о движении средств на счете пользователя.

"В тексте договора оферты указано, что после подачи заявки банки и программа через "Дія" могут получать доступ к информации об операциях на вашем счете. Поэтому важно внимательно ознакомиться с условиями перед подписанием договора", - подчеркнула депутат.

Относительно доступа налоговой службы к банковским счетам этот шаг может стать возможным после 2027 года, когда Украина выполнит соответствующие обязательства, необходимые для вступления в ЕС.

Напомним, в "Сбербанке" прокомментировали распространенную информацию о возможном раскрытии банковской тайны через программу "Национальный кэшбек". В банке заверили, что персональные данные клиентов, не связанные с этой программой, не будут передаваться государственным органам.

ПриватБанк также уточнил, что данные, передаваемые в рамках "Национального кэшбека", используются исключительно для начисления кэшбека, а не для других целей. В сообщении банка отмечено, что для открытия виртуальной карточки "Национальный кэшбек" пользователь должен подписать письменное разрешение на раскрытие банковской информации, что является требованием украинского законодательства.

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