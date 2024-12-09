Закон об освобождении от ответственности после самовольного ухода из части может положительно повлиять на пополнение подразделений на передовой, но в то же время есть и другие аспекты этого вопроса.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "24 Канала".

Военный привел пример своего товарища, который пошел в военкомат в самом начале войны и самовольно оставил часть еще с 20 бойцами. Причина – командир, издевавшийся над подчиненными. Командира спустя некоторое время отстранили от должности. Теперь товарищ военного планирует вернуться, знает, что наказанным не будет.

В то же время, Евгений Иевлев подчеркнул, что есть и другая сторона этого законопроекта, которая может, наоборот, уменьшить численность военных в составе ВСУ.

"Представляете, сколько ребят в пикселе за 2,5 года устали и опустошилось. Это повлечет за собой волну того, что сомневающиеся - идти или не идти в СЗЧ понимают, что теперь не будет никакой ответственности. Они без рапорта, без отпуска пропадут на 3 месяца – это мотивирует его пойти на этот шаг, если он знает, что нет никакой ответственности. вопрос - больше побежит, вернется ли. Ребята за последние полгода в слух проговаривали раз по 10, что все получило, я развернусь и уйду", - объяснил Иевлев.

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