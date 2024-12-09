28-летний украинец вошел в группу из трех человек, пытавшихся пересечь границу между Украиной и Румынией в горной местности.

Молодой человек, путешествовавший по Карпатам в районе Марамуреша, сорвался в глубину примерно на 400 метров.

Об инциденте сообщает издание "SPOT".

Он провел более пяти часов на морозе, лежа в снегу, и выжил благодаря котенку, который держал на груди и согревался его теплом.

Спасательная операция длилась несколько часов, и в ней приняли участие 15 спасателей. Кроме того, в операцию были вовлечены пограничники.

28-летний украинец вошел в группу из трех человек, пытавшихся пересечь границу между Украиной и Румынией в горной местности. Из-за тяжелых погодных условий — густой туман, снег и мороз, один из мужчин попал в овраг. Благодаря помощи спасателей и пограничной полиции его нашли и доставить в больницу.

Котенок, который был с парнем, сыграл ключевую роль в его выживании, поддерживая его тепло во время длительного пребывания в опасных условиях. Теперь этот маленький спутник останется с ним.

Поисково-спасательная операция для двух других групп членов, попавших в сложную историю, также длилась 22 часа. Все трое украинцев получили медицинскую помощь.

Горы Марамурешу, расположенные на севере Румынии, являются одними из самых отдаленных и труднодоступных районов, в частности благодаря высоте и сложному рельефу.

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