Такой вид помощи от государства предоставляется не только украинцам, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины на законных основаниях.

Семья погибших украинских военнослужащих, отдавших свою жизнь на фронте или умерших от ранений в течение года после травм, имеют право на государственную финансовую поддержку .

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета Министров Украины №168, которое определяет порядок начисления помощи военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.

Согласно законодательству, от 4 мая 2024 размер одноразовой выплаты для таких семей составляет не менее 15 миллионов гривен. Эта помощь предоставляется не только украинцам, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые служили в рядах Вооруженных Сил Украины на законных основаниях.

Кроме того, закон четко определяет круг лиц, способных претендовать на получение этой финансовой помощи. Среди них – дети погибших военных, включая родных, усыновленных и рожденных после гибели отца, а также дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав. Вдова или вдовец могут претендовать на выплату.

Согласно нормам закона, право на получение выплат имеют также родители погибшего, если они не были лишены родительских прав, а также внуки, если их родители умерли раньше. Также в списке есть гражданские партнеры - мужчина или женщина, которые не состояли в официальном браке с погибшим, но проживали с ним одной семьей. Помощь могут получить и другие иждивенцы, находившиеся на содержании погибшего военнослужащего.

Общая сумма пособия в размере 15 миллионов гривен делится поровну между всеми членами семьи, имеющими право на получение этих средств.

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