Если сейчас пенсию по возрасту в Украине можно получить по достижении 60 лет при наличии 30 лет стажа, то уже в 2028 году требования к нему увеличатся до 35 лет.

Об этом рассказала адвокат Лилия Лукацкая в интервью Украинскому Радио. Она добавила, что пенсия по возрасту является самой распространенной среди граждан. Чтобы получить пенсию, украинцы должны достичь 60 лет и иметь соответствующий страховой стаж. Однако к 2028 году, согласно новым требованиям, этот стаж будет постепенно увеличиваться. В 2025 году он составит уже 32 года, а в 2028 году для ухода на пенсию нужно будет иметь минимум 35 лет стажа.

Адвокат также напомнила, что в 2023 году у нас был принят закон о выплате пенсии в условиях военного положения. Он предусматривает, что лица пенсионного возраста, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях, где продолжаются боевые действия и не могут своевременно обратиться с заявлением в соответствующие органы, могут подать заявление, если они выехали из этих территорий, или в течение 3 месяцев со дня прекращения военного положения .

Если это пенсия по возрасту, то она будет назначена со дня достижения лицом пенсионного возраста, то есть 60 лет. То есть, за весь период будет начислена и выплачена пенсия. Если они смогли выехать с неподконтрольной территории и подать по месту жительства это заявление, то на Их три месяца не распространяется. Подают они где угодно, где будут проживать на новом месте, но пенсия будет назначаться с того. периода, когда наступил пенсионный возраст. То есть если 60 лет было год назад, то с этого периода на следующий день они уже имеют право получать пенсию", - пояснила Лукацкая.

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