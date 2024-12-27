На фоне очень теплой погоды , царившей на Рождество, Украина снова столкнется с колебаниями температуры.
По прогнозам Укргидрометцентра, 27 декабря, в пятницу, погода по всей Украине будет похожа на предыдущие дни, но с некоторыми региональными отличиями.
В западные области ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом, местами также возможны дожди. Температура днем будет колебаться от -1 до +1 градусов, а ночью от +1 до -1 градуса. Северные области будут под влиянием пасмурной погоды с прояснениями, с незначительными осадками в виде мокрого снега. Температура ночью около +1-1 градусов, днем - от -1 до +1 градусов.
Центральная часть страны также будет наблюдать облачное небо, но без осадков. Температура воздуха будет оставаться в пределах +1–1 градуса ночью и -1+1 градуса днем. Южные области сохранят облачную погоду с прояснениями. Здесь также не предполагаются осадки. Температурные показатели будут оставаться высокими для этого времени года: ночью от +4 до +2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.
В восточных регионах будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура ночью - +1-1 градус, днем - от +1 до +3 градусов. В то же время в Крыму будет облачно, без дождей или снега. Температура ночью – от +4 до +2 градусов, а днем – от +3 до +5 градусов.
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