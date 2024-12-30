Общая сумма на пенсионные выплаты в этом месяце для украинцев составила 63,3 миллиарда гривен, что на 0,3 миллиарда меньше по сравнению с ноябрем.

Пенсионный фонд Украины значительно сократил объемы выплат пенсионерам в декабре 2024 года.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, с начала 2024 года ПФУ на пенсии выделил в общей сложности 741,2 миллиарда гривен. При этом объемы выплат за год варьировались, уменьшаясь в последние месяцы. В сентябре 2024 года фонд выплатил 62,9 миллиарда гривен, а в июне - 62,3 миллиарда гривен. В течение года сумму на пенсии увеличивали в основном из-за роста пенсионеров.

Согласно данным Пенсионного фонда, в ноябре 2024 года количество пенсионеров в Украине выросло на 10,5 тысячи человек и составило 10,353 миллиона. Наибольшее количество пенсионеров зарегистрировано в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, где проживают более 2,5 миллионов человек. В 2023 году расходы Пенсионного фонда на пенсии составили 672 миллиарда гривен, что на 17,1% больше, чем в 2022 году.

Выплаты через текущие счета в банках получают 8,362 миллиона пенсионеров, в то время как 1,991 миллиона человек пользуются услугами "Укрпочты".

Ранее Politeka также писала , что украинцы могут значительно увеличить свою будущую пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает Министерство социальной политики. Чем выше взнос и длительный трудовой стаж, тем больше будут пенсионные выплаты.

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