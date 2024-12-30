В Винницкой области и Киеве зафиксировано два случая мошенничества , где мужчины стали жертвами аферистов, которые из-за популярного мессенджера Telegram обещали помочь в незаконном выезде за границу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу, в обоих случаях злоумышленники выманили большие суммы денег, а после этого не вышли на связь.

Первый случай произошел в Винницкой области, где мужчина обратился через Telegram-канал к так называемым "посредникам", обещавшим помощь в пересечении границы. За услугу они попросили подписку в размере 4500 евро. Муж перевел деньги через свою мать, как того требовали мошенники. После этого он получил инструкции по маршруту до границы, но после нескольких сообщений мошенники перестали отвечать. В результате потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Второй инцидент произошел в Киеве. Человек, ища способы выезда за границу для трудоустройства, также обратился к "посредникам" через Telegram. В этот раз сумма была еще больше – потерпевший перевел 6000 долларов США. Как и в предыдущем случае, мужчина получил инструкции, но после этого связь с мошенниками оборвалась.

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан быть осторожными и внимательно относиться к подобным предложениям. Мошенники активно манипулируют мужчинами призывного возраста, предлагая "гарантированную" помощь в выезде через границу, а также поддельные документы. Важно помнить, что часто такие мошеннические схемы приводят не только к финансовым потерям, но и к серьезным проблемам с законом.

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