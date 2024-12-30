Сначала переправщики придумали привезти двух молодых людей к границе под видом траурного кортежа, а потом, когда пограничники поняли неладное - хотели бежать.

На Закарпатье пограничники разоблачили новую схему незаконной переправки уклонистов через границу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины, злоумышленники пытались провести двух мужчин призывного возраста, выдавая себя за участников траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. Мошенники даже подняли флаг на своем автомобиле, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Переправщики планировали за 18 тысяч долларов доставить двух молодых людей в границу. Они тщательно продумали вид своего транспортного средства, сделав все возможное, чтобы выглядеть как часть траурного кортежа.

Когда пограничники обнаружили подозрительность, один из участников группы попытался скрыться, пытаясь наехать на правоохранителей. Он приказал своим клиентам быстро выйти из автомобиля, однако пограничники действовали оперативно, задержав всех участников схемы.

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