Офицеры Вооруженных Сил Украины, принявшие решение освободиться из рядов армии , могут рассчитывать на единовременную денежную помощь.

Как сообщает Министерство обороны Украины, выплата осуществляется в размере 50% от месячного денежного довольствия и предоставляется при определенных условиях, предусматривающих законодательство.

Единовременное пособие выплачивается в случае увольнения с военной службы по таким основаниям, как: завершение сроков службы, увольнение по состоянию здоровья или по наступлению особого периода. Последний случай касается военнослужащих-женщин, имеющих детей до 18 лет и не желающих продолжать службу в условиях, когда это может угрожать их здоровью или благополучию детей.

Размер денежного пособия исчисляется с учетом месячного денежного довольствия офицера, предусматривающего компенсацию на уровне 50%. Это означает, что даже если человек решил оставить военную службу при определенных обстоятельствах, он получит финансовую поддержку, что частично компенсирует потерю дохода после увольнения.

Ранее Politeka также писала, что в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который занимался слежкой за работниками ТЦК в Полонской общине и публиковал информацию об их перемещении в группе Viber. Подробнее читайте по ссылке .

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