У Україні від початку березня правоохоронці перевіряють місця, де можуть торгувати першоцвітами.
Як повідомляє у Facebook Державна екологічна інспекція Столичного округу, випадки торгівлі підсніжниками виявили у Солом’янському районі Києва. Продавцям загрожує штраф.
Екоінспектори разом з поліцейськими проводять рейди для виявлення фактів знищення квітів, занесених до Червоної книги. У відомстві нагадали, що торгівля первоцвітами (як продаж, так і купівля) є порушеннями законів про охорону навколишнього середовища.
Також, наприклад, у Полтавській області рейди у ймовірних місцях незаконної торгівлі поліцейські влаштовують разом із екоінспекторами. Від початку місяця в Полтаві випадків продажу не виявили, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Йде зачистка: "вагнерівці" захопили нові території, але їм залишилось недовго
«Велика» проблема навколо Бахмута: експерт розкрив план військ рф
Найкращий рецепт: Ярославський із "Мастер Шеф" показав, як смачно засолити червону рибу
Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
Продаж та купівля першоцвітів – це порушення законів України про охорону навколишнього середовища. За це притягають до адміністративної відповідальності, зокрема, за статтями «Торгівля з рук в несанкціонованих місцях» або «Порушення правил торгівлі на ринках».
А за незаконне придбання та збут квітів, які внесені у Червону книгу України, передбачені штрафи від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією рослин.
Нагадаємо, популярні овочі злетіли в ціні в Україні, стало відомо, скільки заплатити українцям за огірки, помідори та моркву.
А ще Politeka повідомляла, "базові" продукти в Україні зростають у ціні: як змінилася вартість лише за місяць.
Також Politeka писала, що у світі набирає обертів «овочева лихоманка», найбільш проблемною стає ситуація з цибулею.