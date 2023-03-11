У Україні від початку березня правоохоронці перевіряють місця, де можуть торгувати першоцвітами.

Як повідомляє у Facebook Державна екологічна інспекція Столичного округу, випадки торгівлі підсніжниками виявили у Солом’янському районі Києва. Продавцям загрожує штраф.

Екоінспектори разом з поліцейськими проводять рейди для виявлення фактів знищення квітів, занесених до Червоної книги. У відомстві нагадали, що торгівля первоцвітами (як продаж, так і купівля) є порушеннями законів про охорону навколишнього середовища.

Також, наприклад, у Полтавській області рейди у ймовірних місцях незаконної торгівлі поліцейські влаштовують разом із екоінспекторами. Від початку місяця в Полтаві випадків продажу не виявили, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Продаж та купівля першоцвітів – це порушення законів України про охорону навколишнього середовища. За це притягають до адміністративної відповідальності, зокрема, за статтями «Торгівля з рук в несанкціонованих місцях» або «Порушення правил торгівлі на ринках».

А за незаконне придбання та збут квітів, які внесені у Червону книгу України, передбачені штрафи від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією рослин.

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