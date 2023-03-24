У Міністерстві соціальної політики розповіли, хто з українців може одержати додаткову допомогу від Норвезької ради.

Як повідомляється в офіційному телеграм-каналі Мінсоцполітики України, отримати допомогу можуть 50 тисяч українців.

Норвезька рада у справах біженців продовжить міжнародну допомогу українцям. Вразливі категорії українців отримають допомогу, але лише у тому випадку, якщо вони подавали заявку минулого року.

"Сторони домовилися про продовження надання міжнародної допомоги від NRC та підтримки вразливих категорій громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що Норвезька рада у справах біженців виплатить українцям 2200 гривень щомісяця.

У повідомленні відомства йдеться про те, що протягом 2023 року додаткову грошову допомогу у розмірі 2 220 гривень, використовуючи платформу "єДопомога", щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, який подали заявку у 2022 році.

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