Українцям розповіли, як пройде індексація пенсій та про додаткові гарантії встановлені для пенсіонерів із тривалим страховим стажем.

Як повідомляє пресслужба "Пенсійного фонду України" на сторінці у Фейсбук, непрацюючим пенсіонерам, яким вже є 65 років та які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків - не можуть отримувати пенсію нижче 3120 гривень.

В цю суму входить в доплата за понаднормовий стаж, інші надбавки, доплати, підвищення, на які має право пенсіонер.

Крім того, ПФУ повідомляє, що збільшена і мінімальна пенсія. Тепер, пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, та в якиї є страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків будуть отримувати до 3120 гривень.

Пенсіонерам віком від 70 до 80 років зі страховим стажем не менше 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків - будуть нараховувати до 3000 гривень.

Пенсіонерам до 70 років зі стажем не менше 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи - мають право на виплати до 2760 гривень.

Для інших категорій непрацюючих пенсіонерів, незалежно від віку розмір мінімальної пенсії не буде меншим 2520 гривень.

Проте у коментарях деякі українці скаржаться, що їм все одно не вистачає розміру пенсії на життя, а деяким і взагалі не проіндексували виплати:

"Хочу уточнити ,отримую 2100 по інв.3група з дитинства ,через соц захист.Чи буде індексація таких виплат ???"

"Вже третій рік не можу перевести пенсію по інвалідності, на пенсію за віком. Жашківська відділення пенсійного фонду України в черкаській області взагалі о....до",

"44 роки стажу, яка пенсія має бути, вік 61 рік, працюючий пенсіонер?Працює, щоб вижити. На 100 гривень підвисили",

"Ви рахуєте що пенсія 3120, це дуже велика, спопробуй зараз проживи на таку пенсію", - пишуть українці у мережі.

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