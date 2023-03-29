Кошти на безповоротній основі можуть переходити від одного українця до іншого, але податок все ж таки потрібно сплатити.

Українці можуть отримати фінансову допомогу на безповоротній основі, спрямовану на підтримку громадян. При цьому за таку грошову допомогу українці мають сплатити обов'язкові податки. Про це попередили податківці на сайті "Головного управління ДПС у Рівненській області".

Кошти на безповоротній основі можуть переходити від одного українця до іншого. Зокрема, безповоротну фінансову допомогу можна отримати через передачу грошей у подарунок. Крім того, це відбувається опосередковано після списання заборгованості одного платника податків перед іншим. А також сюди входить передача коштів на невизначений термін, за винятком кредитів.

Сума такої безповоротної фінансової допомоги не повертається, але державі треба віддати податок. Адже за нормами, встановленими Податковим кодексом України, безповоротна фінансова допомога - це додаткове благо.

Суму отриманої безповоротної фінансової допомоги включають до загального місячного доходу, а сума податку "кусається". Так, така грошова допомога обкладається податком на всі прибутки українців за ставкою на 18%. При цьому також береться ставка 1,5% з військового збору.

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