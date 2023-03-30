В Україні помітно зросла вартість деяких фруктів та овочів.

Як повідомляється на сайті "east-fruit", у нашій країні різко збільшився попит на яблука під час сезонного зниження пропозиції.

У тому числі аналітики додали, що пропозиція збільшилася в порівнянні з попереднім тижнем.

Ціна на цей фрукт, то в нижньому сегменті вартість підскочила одразу на третину. Таким чином, не всі українці зможуть дозволити собі поласувати яблуками.

Зросла ціна та груш, подорожчали лимони.

Важливо, що ціни на цибулю трохи знизилися.

Крім того, виросли ціни на деякі овочі з борщового набору. Проте буряк і морква стали дешевшими, хоч і незначно.

Різко почав набирати в ціні тепличний огірок, помідори почали падати у вартості. Спостерігається попит на редиску, тому ціни почали рухатися вгору.

Спостерігається й подорожчання лише за тиждень таких важливих для українців продуктів, як пекінська капуста, часник, а також змінилася ціна на свіжу зелень, зокрема на зелену цибулю та свіжу петрушку.

Які продукти подорожчають в Україні: заступник міністра аграрної політики дав невтішний прогноз.

Як повідомляла Politeka, буде нова хвиля подорожчання продуктів перед Великоднем, ціни злетять мінімум на 10%.

Також Politeka писала, що вартість "ходових" продуктів перед Великоднем зросте у ціні.