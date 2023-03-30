Як повідомляється на сайті "east-fruit", у нашій країні різко збільшився попит на яблука під час сезонного зниження пропозиції.
У тому числі аналітики додали, що пропозиція збільшилася в порівнянні з попереднім тижнем.
Ціна на цей фрукт, то в нижньому сегменті вартість підскочила одразу на третину. Таким чином, не всі українці зможуть дозволити собі поласувати яблуками.
Зросла ціна та груш, подорожчали лимони.
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Важливо, що ціни на цибулю трохи знизилися.
Крім того, виросли ціни на деякі овочі з борщового набору. Проте буряк і морква стали дешевшими, хоч і незначно.
Різко почав набирати в ціні тепличний огірок, помідори почали падати у вартості. Спостерігається попит на редиску, тому ціни почали рухатися вгору.
Спостерігається й подорожчання лише за тиждень таких важливих для українців продуктів, як пекінська капуста, часник, а також змінилася ціна на свіжу зелень, зокрема на зелену цибулю та свіжу петрушку.
Які продукти подорожчають в Україні: заступник міністра аграрної політики дав невтішний прогноз.
Як повідомляла Politeka, буде нова хвиля подорожчання продуктів перед Великоднем, ціни злетять мінімум на 10%.
Також Politeka писала, що вартість "ходових" продуктів перед Великоднем зросте у ціні.