Як повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України у Фейсбук, після перерахунку пенсій виплати зросли майже на 20 відсотків.
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Індексація, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загалом торкнулась більше десяти мільйонів українців.
Починаючи з березня 2023 роду середній розмір пенсій в Україні становить 5 200 гривен, а розмір підвищення досягнув 600 гривень.
Проте у коментарях до "звіту" влади з'ясувалося, що не всі українці залишилися задоволені такому перерахунку:
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"Пенсіонери і інваліди навіть з проіндексованими пенсіями не мають за що жити і лікуватися.Тільки 2 неділі їдять, а решту якось перебиваються.Вашу індексацію з'їла інфляція, а не пенсіонери.Тут питання, коли війна, немає грошей, то чого такі заоблачні зарплати і пенсії в чиновників , судів і інших, що вони особливі, чи не той організм, чи ще щось",
"Насмішили. Дякую. Нам не виплатили бойові за січень і лютий місяць, хоча ми воювали на кордоні з Росією, а з середини лютого під БаБахмутом",
"я навіть телевізор не включаю бо немає грошей щоб потім платити за свет,рік як я не працюю, немає роботи і до того ж я дуже хворий, доживаю віка в прямому смислі слова!",
"Так хорошо,шо аж страшно", - пишуть українці у коментарях до публікації.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці занепокоєні.
А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.
Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.