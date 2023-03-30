В Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.

Як повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України у Фейсбук, після перерахунку пенсій виплати зросли майже на 20 відсотків.



Держава також провела підвищення пенсій більш ніж на 1 тисячу гривень для військових та ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Також будуть зроблені додаткові доплати за віком.

Індексація, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загалом торкнулась більше десяти мільйонів українців.

Починаючи з березня 2023 роду середній розмір пенсій в Україні становить 5 200 гривен, а розмір підвищення досягнув 600 гривень.

Також в Камбіні розповіли про перерахунок пенсій в квітні. Він пройде автоматично для пенсіонерів, які працюють та врахує збільшення трудового стажу. Це підвищення пенсій торкнеться майже 600 тисяч українців.





Проте у коментарях до "звіту" влади з'ясувалося, що не всі українці залишилися задоволені такому перерахунку:

"Пенсіонери і інваліди навіть з проіндексованими пенсіями не мають за що жити і лікуватися.Тільки 2 неділі їдять, а решту якось перебиваються.Вашу індексацію з'їла інфляція, а не пенсіонери.Тут питання, коли війна, немає грошей, то чого такі заоблачні зарплати і пенсії в чиновників , судів і інших, що вони особливі, чи не той організм, чи ще щось",

"Насмішили. Дякую. Нам не виплатили бойові за січень і лютий місяць, хоча ми воювали на кордоні з Росією, а з середини лютого під БаБахмутом",

"я навіть телевізор не включаю бо немає грошей щоб потім платити за свет,рік як я не працюю, немає роботи і до того ж я дуже хворий, доживаю віка в прямому смислі слова!",

"Так хорошо,шо аж страшно", - пишуть українці у коментарях до публікації.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці занепокоєні.

А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.

Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.