В ПФУ повідомили, що фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг у березні у цьому році завершено.

У Пенсійному фонді України прозвітували, що станом на 29 березня українцям спрямували вже 2,31 млрд гривень на страхові виплати, а також 1,43 млрд гривень пішли на оплату лікарняних.

Крім того, пресслужба пенсійного фонду повідомила, що на пенсійні виплати виділили 57,6 млрд гривень, а на житлові субсидії та пільги 5,7 млрд гривень.

Проте у коментарях до публікації ПФУ Віра Лавринович поскаржилася, що Пенсійний фонд нібито залишив без пенсій інвалідів та пенсіонерів, які отримували пенсії на поштові відділення та у березні 2022 року після евакуації виїхали за кордон.

За словами користувачки мережі, особи, які отримують соцдопомогу з догляду за інвалідами, теж позбавлені в отриманні цієї допомоги, а для того, щоб отримати виплати - нібито пропонують повернутися до України для індифікації осіб.

Жінка повідомила, що вже надсилала необхідні документи з електронним підписом, але все одно була відмова у переведенні пенсій на банківську картку.

"Пенсійний фонд, а як ви уявляєте переїзд інваліду 1 гр.' А ', можна зробити це переїзд, ви. може ті надати необхідний транспорт для перевезення інваліда, або можете сплатити наші витрати в обидва кінці??? А може, ви вже позбавили й інвалідності??? Або ви думаєте, що люди за кордоном купаються в розкоші і насолоджуються красою природи", - скаржиться жінка у коментарях.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці занепокоєні.

А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.

Також Politeka писала, що в Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.