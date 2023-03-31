Загальна мобілізація в Україні з 1 квітня 2023 року може трохи змінитися.

Мобілізація та військовий стан в Україні продовжено до 20 травня 2023 року.

Базові умови, що стосуються мобілізації, залишаються колишніми.

Тобто військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років, вони можуть бути мобілізованими, якщо вони не мають законної відстрочки.

Також військовозобов'язані можуть отримати повістку у будь-якому місці, навіть на вулиці, законодавством не встановлено певних місць.

Однак, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для ERR заявив , що контрнаступ ЗСУ планується на кінець квітня-початок травня за кількома напрямками. Таким чином, цілком імовірно, що може бути посилено мобілізацію в Україні.

Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горба розповів , що насамперед призиваються військовозобов'язані, які мають якийсь військовий досвід. Він додав, що тільки такі військовослужбовці можуть одразу вирушати до бойових військових частин.

"Чому не йдуть діти мажорів,самі мажори, тільки діти простих людей з села особливо,де справедливість, війна для бідних людей а мажори гріються і з бідних людей сміються",

"На кожні 100 призваних простих людей повинен бути один син депутата, судді чи самі вони . Оце будуть зміни",

"В перших рядах мобілізованих мають стояти ті , у кого є що захищати , тобто маєтки на 500 квадратів , дорогі авто , бізнеси , рахунки в банках І найбагатші стоять на нулі , потім перша лінія і т д Бо їм є що втрачати Ось який принцип мобілізації", - пишуть у коментарях до новини українці.

Нагадаємо про мобілізацію в Україні: чоловіка, який відмовився від повістки, виправдав суд.

Також повідомлялося, про мобілізацію та вручення повісток на вулицях: у ТЦК роз'яснили ситуацію.

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