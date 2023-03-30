Кабмін вніс деякі зміни до роботи центрів зайнятості. Так, ухвалою уряду №264 від 24 березня Кабмін зобов'язав деяких безробітних українців повернути отримані виплати. На це українці мають лише 30 днів. Про це йдеться на сайті "Урядового порталу".

Зокрема отримані гроші мають повернути ті українці, які припинили професійне навчання без поважних причин. А також ті, хто відмовився працювати за новою спеціальністю, набутою в результаті професійного навчання. Громадяни України зобов'язані відшкодувати витрати, які держава виділила на їхнє навчання.

У суму входить компенсація витрат за проїзд до місця навчання, виплата за саме навчання та за потреби за житло, яке також надають деяким українцям.

На відшкодування коштів є лише 30 днів після закінчення навчання. Гроші мають надійти до центру зайнятості, з яким було укладено договір про навчання новій професії.

Робимо висновки: гроші доведеться повернути, якщо ви розпочали навчання нової професії за державний рахунок, але в міру якихось причин передумали працювати за новонабутою спеціальністю.

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