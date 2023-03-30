Кабмін вніс деякі зміни до роботи центрів зайнятості. Так, ухвалою уряду №264 від 24 березня Кабмін зобов'язав деяких безробітних українців повернути отримані виплати. На це українці мають лише 30 днів. Про це йдеться на сайті "Урядового порталу".

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Зокрема отримані гроші мають повернути ті українці, які припинили професійне навчання без поважних причин. А також ті, хто відмовився працювати за новою спеціальністю, набутою в результаті професійного навчання. Громадяни України зобов'язані відшкодувати витрати, які держава виділила на їхнє навчання.

У суму входить компенсація витрат за проїзд до місця навчання, виплата за саме навчання та за потреби за житло, яке також надають деяким українцям.

На відшкодування коштів є лише 30 днів після закінчення навчання. Гроші мають надійти до центру зайнятості, з яким було укладено договір про навчання новій професії.

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Робимо висновки: гроші доведеться повернути, якщо ви розпочали навчання нової професії за державний рахунок, але в міру якихось причин передумали працювати за новонабутою спеціальністю.

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