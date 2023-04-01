У квітні в Україні підвищать тарифи на воду та зміняться ціни на багато популярних продуктів.

З 1 квітня 2023 року на українців чекає підвищення тарифів і нові ціни в продуктових магазинах. Так, українцям підвищать тарифи на воду. До того ж, продукти значно подорожчають. Новина про це сколихнула українців. У мережі Фейсбук вони обурені та критикують такі зміни.

Так, тарифи на воду відрізнятимуться у кожній області та їх зміни ми відчуємо у платіжках за квітень, які прийдуть у травні. У середньому витрати на воду для сім'ї із 3 осіб зростуть на 60 гривень за місяць.

Щодо продуктів харчування, то вони у квітні подорожчають на 10-15%. Насамперед це стосується молочки, м'яса та яєць. За ними також дорожчатимуть імпортні товари.

У коментарях українці не стримували гніву та обурення. Багато хто зазначав, що й так ледве виживає з такими цінами на все:

"Підвищення тарифів та продуктів, при цьому копійчана пенсія і як виживати", "Як можна піднімати ціни, народ ледве виживає? Поки не встигли зробити перерахунок пенсій, як уже піднімають тарифи та ціни на продукти", "А це називається перерахунок пенсій, які сльози додали, а ціни на все захмарні, хай би вони взяли цю пенсію собі".

Дехто також зазначав, що ціни в Україні вже вищі, ніж за кордоном. При цьому зарплати такі низькі як у країнах Африки. Тому спершу варто було б підняти людям зарплати.

"За кордоном перед Великоднем знижки, а в Україні подорожчання. Ціни вже вищі як за кордоном, а зарплати та пенсії як в африці", "Вже хочеться почути за підвищення пенсій та зарплат, а то лише про тарифи", "А перерахунок зарплат? Робити не треба?".

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