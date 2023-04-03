Закон гарантує перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням стажу за умови, якщо стаж зріс щонайменше на два роки.

Багатьох українців обурив новий перерахунок пенсій через невеликий відсоток нарахувань. Нові доходи не врятують через великі ціни на продукти в магазинах та підвищення тарифів на воду. Тому більшості пенсіонерів досі важко виживати з такими виплатами. Про це користувачі мережі писали у Фейсбук.

Крім того, щодо умов отримання підвищення виплат для працюючих пенсіонерів писали в Управлінні соціального страхування ПФУ.

Так, із квітня щороку підвищуватимуть пенсію українцям, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку. Підвищення складе приблизно 2% і відбувається воно автоматично. Чим вища зарплата, тим більше може бути підвищення.

Закон гарантує перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням стажу за умови, якщо стаж зріс щонайменше на два роки.

Для тих, у кого пенсії і так маленькі надбавки будуть зовсім несуттєвими. Наприклад, якщо пенсіонер отримує виплати у розмірі 5 тисяч гривень, то збільшення становитиме лише 285 гривень.

У коментарях багато українців скаржилися на вимоги стажу, називали їх несправедливими та розповідали про проблеми:

"Про яку справедливість йдеться? Багато таких як я - йшли на пенсію, коли стаж був 25 років, а тепер потрібно 30. Є 29, а де я можу взяти той 1 рік? Ось усім добавки, а нам дулі...", "А ще й не зараховують стаж, бо не так кома стоїть. Архів десь втратили і все", "Мій чоловік має повний стаж, а пенсія як у бомжа".

Інші також згадували про величезні пенсії депутатів, прокурорів та суддів, у той час, як більшість мають на місяць лише 3 тисячі гривень пенсійних виплат.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій.

А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.

Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.