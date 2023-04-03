Багатьох українців обурив новий перерахунок пенсій через невеликий відсоток нарахувань. Нові доходи не врятують через великі ціни на продукти в магазинах та підвищення тарифів на воду. Тому більшості пенсіонерів досі важко виживати з такими виплатами. Про це користувачі мережі писали у Фейсбук.
Крім того, щодо умов отримання підвищення виплат для працюючих пенсіонерів писали в Управлінні соціального страхування ПФУ.
Так, із квітня щороку підвищуватимуть пенсію українцям, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку. Підвищення складе приблизно 2% і відбувається воно автоматично. Чим вища зарплата, тим більше може бути підвищення.
Закон гарантує перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням стажу за умови, якщо стаж зріс щонайменше на два роки.
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Для тих, у кого пенсії і так маленькі надбавки будуть зовсім несуттєвими. Наприклад, якщо пенсіонер отримує виплати у розмірі 5 тисяч гривень, то збільшення становитиме лише 285 гривень.
У коментарях багато українців скаржилися на вимоги стажу, називали їх несправедливими та розповідали про проблеми:
"Про яку справедливість йдеться? Багато таких як я - йшли на пенсію, коли стаж був 25 років, а тепер потрібно 30. Є 29, а де я можу взяти той 1 рік? Ось усім добавки, а нам дулі...", "А ще й не зараховують стаж, бо не так кома стоїть. Архів десь втратили і все", "Мій чоловік має повний стаж, а пенсія як у бомжа".
Інші також згадували про величезні пенсії депутатів, прокурорів та суддів, у той час, як більшість мають на місяць лише 3 тисячі гривень пенсійних виплат.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій.
А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.
Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.