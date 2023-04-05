Як повідомили аналітики проекту EastFruit, в Україні знизилася ціна на білокачанну капусту торішнього врожаю. Фермери продають продукцію за низькою ціною, щоб згодом не викинути на смітник.

Аналітики повідомляють, що коли на ринку з'явиться багато молодої капусти за адекватною ціною - стару, за словами фахівців, мало хто захоче купувати.

Також вони додали, що зараз білокачанна капуста, вирощена у 2022 році, продається по 15-18 гривень за кілограм. У середньому вартість цього овочу на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також фахівці зазначили ще один момент, який впливає на ціну продукту.

Погіршенням якості капусти на складах внаслідок тривалого зберігання повідомляється, що попит на білокачанну капусту невисокий, що в тому числі впливає на ціни даної продукції.

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