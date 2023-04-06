Якщо ви відповідаєте всім критеріям, то потрібно подати заявку та зареєструватись на отримання допомоги.

Французька організація "ACTED" надає грошову гуманітарну допомогу деяким категоріям українців. На сторінці організації у Фейсбуці розповіли, хто з українців може подати заявку для отримання фінансової допомоги і що для цього необхідно зробити насамперед.

Розмір грошової допомоги становить 2220 грн на кожного члена сім'ї. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів сім'ї на період три місяці. Тобто вам на картку надійде 6600 грн. одноразовим платежем.

Варто зазначити, що реєструватися на отримання допомоги можуть одинокі мами чи тата, які виховують малолітніх дітей. Крім того, таку допомогу можна отримати людям похилого віку від 60 років. Також сюди входять сім'ї, які мають людей з інвалідністю, що потребують постійного догляду. Гроші з організації "ACTED" готові платити багатодітним сім'ям і тим, хто має маленьких дітей до 1 року.

Якщо ви відповідаєте всім критеріям, то подати заявку та зареєструватись на отримання допомоги можна за телефоном (0 800 33-69-36). Також ви можете звернутися електронною поштою: ukraine.hotline@acted.org.

Для реєстрації також знадобляться документи всіх членів сім'ї, які мають статус ВПО: паспорт; ідентифікаційний код; свідоцтва про народження дітей та реквізити банківської картки.

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