Це, як пише Politeka.net, третє за значенням свято після Великодня та Різдва Христового.

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке входить до числа дванадцяти найбільших свят, встановлених Церквою.

Благовіщення ніколи не переноситься, не відкладається і не скасовується.

«Значення Благовіщення, як моменту Боговтілення, надзвичайно велике, воно стає відправною точкою для всіх інших євангельських подій – Різдва Христового, Богоявлення, хресної смерті, Воскресіння і Вознесіння Господнього. В цьому полягає головне значення свята і та особлива радість, яка супроводжує традицію його відзначення», - наголошують в ПЦУ.

В ПЦУ також закликали звернути увагу на те, що початок нашого Спасіння не в день Різдва Христового, а саме в день Його втілення, в день, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії волю Господню, а Вона прийняла її.

Дата свята Благовіщення пов’язується з датою Різдва Христового – між ними рівно 9 місяців, час звичайної вагітності для жінок.

За богослужбовими особливостями свято Благовіщення подібне до свят Різдва Христового та Богоявлення. Літургія ранішеосвячених дарів в цей день не служиться, звершується літургія святителя Іоана Золотоустого. Може звершуватись і літургія за чином святителя Василія Великого, якщо свято трапиться у дні, коли її належить звершувати (в неділі святої Чотиридесятниці, у Великий четвер та Велику суботу).

Також в ПЦУ зазначили, що свято Благовіщення в Руси-Україні було після Успіння другим Богородичним святом, якому в Києві була присвячена церква в першому столітті християнства. Князь Ярослав Мудрий на Золотих воротах у Києві збудував кам’яний храм честь Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Додамо, на Благовіщення треба відкласти всі домашні справи – забороняється не тільки важка, але і будь-яка інша робота, прибирання, прання, прасування, рукоділля.

Звичайно, у цей день не можна сваритися, лаятися, злословити і ображати кого-небудь.

На Благовіщення, для тих, хто дотримується Великого посту, є послаблення: дозволяється їсти рибу і рибні страви.

Традиційно в цей день пекли булочки-"жайворонки" для швидкого приходу весни, ними пригощали близьких і сусідів, годували домашніх тварин.

Прикмети на Благовіщення: Якщо до Благовіщення у берези вже з'явилися листочки, то значить літо буде сонячним і теплим.

Якщо в цей день дощ застав, то весь рік пройде для рибалок дуже добре. Якщо на Благовіщення дощ або ж погода похмура, влітку буде дощ. Якщо погода в цей день сонячна, то чекати хорошого врожаю пшениці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про перехід на новий календар - в ПЦУ сказали, коли відзначатиметься Великдень.

Також Politeka.net писала про введення жорстких обмежень на Великдень.

Крім того, повідомлялось про подорожчання продуктів на Великдень.