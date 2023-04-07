Після вторгнення росії в Україну багато організацій почали виплачувати фінансову допомогу для українців. Допомогу від Міжнародної організації з міграції та Товариства Червоного Хреста можна отримати лише до кінця квітня. У ПриватБанку розкрили, хто може на неї розраховувати.

Так, Міжнародна організація з міграції перераховує по 2200 гривень на одного мешканця деокупованих територій, а Товариство Червоного Хреста України – 1200 гривень. Тобто українці одержують 3400 гривень однією виплатою.

Для отримання цієї гуманітарної грошової допомоги українці мають звернутися до місцевої ради чи органів соцзахисту населення за місцем проживання. Їм потрібно подати там заяву.

Зокрема, заяву також можуть подати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Реєстрі. До того ж, призначається допомога тим, хто проживає на деокупованих територіях і жив там до звільнення територій. І тих, хто мешкає там, де йдуть активні бойові дії. Також готові виплатити одноразову допомогу українцям з інвалідністю, пенсіонерам, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям.

Наразі відповідні виплати отримують мешканці деокупованих територій Донбасу, Миколаєва, Харкова та Херсона. Їх можна отримати у будь-якому відділенні "Укрпошти".

Нагадаємо, у ПФУ повідомили, що фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг у березні цього року завершено.

Як Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень і більше ніж 1500 грн.

Також Politeka писала, що у Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.