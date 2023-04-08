Деяким категоріям українців можуть виплачувати пенсію навіть якщо у людини недостатньо стажу. Про це повідомляє Мінреінтеграція. Там також уточнили, кого торкнуться такі зміни та назвали умови отримання виплат.

Так, українцям платитимуть пенсії навіть за відсутності стажу, якщо вони опинилися на тимчасово окупованих територіях або там, де йдуть активні бойові дії. Виплати нараховуватимуться автоматично. Це також стосується членів сімей, що зникли безвісти - тут пенсії виплачують з моменту внесення зниклого безвісти до Єдиного реєстру.

Наразі також вирішується питання про створення та функціонування Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Варто зазначити, що кількість стажу, згідно з чинним законодавством, дає право отримувати пенсію у розмірі лише 38% від зарплати. При цьому сама зарплата, яку окремо враховують при розрахунку виплат, може бути насправді не такою і високою, як би хотілося.

Більшість українців зазначали, що жодний стаж не врятує від голодної старості. Адже багато хто залишається без виплат, маючи величезний стаж, тільки через те, що мали маленьку зарплату - тому й пенсії мало:

"Потрібно накопичувати гроші, а не стаж... Як бачимо, стаж є, а пенсія майже однакова з тим, у кого його значно менше", "Тут хоча б дожити, а не те, що ще й працювати на пенсії", " Так до гробової дошки працювати Господи просвяти їм розум більшість українців до пенсії не доживають, а проблеми зі здоров'ям, що доживають", "Ну і на цьому спасибі".

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці стурбовані.

А ще Politeka повідомляла, що пенсію в Україні можна отримати одразу за півроку, але є важливий нюанс: що треба знати.

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