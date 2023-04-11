В Україні п'ять місяців поспіль дешевшає газ, нині встановилася найнижча ціна від початку війни.

В Україні за підсумками березня 2023 року вартість газу, який видобувають у нашій країні, стала найнижчою від початку вторгнення росії. Така тенденція спостерігається вже п'ятий місяць поспіль. Про це свідчать дані, які були опубліковані Міністерством економіки.

За останні 13 місяців найдорожчий газ торгувався з серпня по вересень 2022 року. Тоді ціна на пальне зросла лише за місяць на 16 тисяч гривень. Так, ціна підскочила з 24045 до 39952 гривень за тисячу кубів.

Після такого подорожчання ціна пішла на спад і, починаючи з жовтня 2022 року, газ дешевшав щомісяця. Тобто чим ближче ми наближалися до закінчення сезону, тим нижча падала ціна на газ.

Слід зазначити, що середньозважена ціна українського газу у березні становила 18 681 грн за тисячу кубометрів без ПДВ. Саме зараз це стала найнижча ціна, починаючи з березня 2022 року.

Нагадаємо, що Європейський Союз перейде на загальні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити достатню кількість палива. Таким чином блок хоче знизити ціни на енергоносії та забезпечити стабільні поставки. Крім того, до такого блоку долучиться Україна, яка також готова перейти на спільні закупівлі.

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